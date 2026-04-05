Rescatados cuatro senderistas que se habían perdido en una zona montañosa de Guijo de Santa Bárbara

La Guardia Civil rescata a cuatro senderistas que se habían perdido en una zona montañosa, de difícil acceso, de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres). - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro senderistas, de nacionalidad portuguesa, que se habían perdido en una zona montañosa, de difícil acceso, cercana a la localidad cacereña de Guijo de Santa Bárbara.

Según han informado fuentes del cuerpo de seguridad, el Centro de Emergencias 112 recibió un aviso, sobre las 23,30 horas de este pasado sábado, 4 de abril, alertando de la situación de estas cuatro personas, que habían iniciado una ruta a las 14,00 horas de ese mismo día. Carecían de cobertura telefónica, así como de alimentos, bebida y ropa de abrigo, especifica la Guardia Civil.

Ante esta situación, la Central 062 de la Guardia Civil de Cáceres activó inmediatamente varias patrullas así como especialistas del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) con base en Arenas de San Pedro (Ávila).

Tras varias horas de búsqueda, y después de recorrer varios kilómetros por terreno montañoso, los agentes lograron localizar a los senderistas en torno a las 02,50 horas de este domingo, 5 de abril. Todos ellos se encontraban en buen estado general, aunque presentaban síntomas leves de hipotermia.

Los agentes les proporcionaron abrigo y alimentos, no siendo necesaria la intervención de servicios sanitarios. Posteriormente, fueron acompañados a pie hasta los vehículos oficiales y trasladados a la localidad de Jerte (Cáceres), donde tenían estacionado su vehículo particular.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar "adecuadamente" las rutas de montaña, informarse de las condiciones meteorológicas y llevar equipamiento adecuado, así como medios de comunicación suficientes para garantizar la seguridad durante la actividad.