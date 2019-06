Ricardo Cabezas tilda de "anécdota" que un interventor del PSOE de Badajoz votase dos veces

Publicado 03/06/2019 13:48:10 CET

BADAJOZ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha calificado como una "anécdota" que un interventor del Partido Socialista haya votado dos veces en la ciudad en las pasadas elecciones del 26 de mayo, sobre lo cual ha incidido en que lo hizo por correo y ese día tras pedírselo la mesa del colegio electoral en la que estaba acreditado y que se anulará el primero.

"Votar dos veces, como vuelvo a repetir, no ha salido del ánimo ni de la intención de este interventor, sino que ha sido la mesa con su presidencia y sus vocales y sus secretarios los que le han dicho 'usted está acreditado aquí, tiene que votar aquí, y lo que se va a hacer es que se anula su voto por correo', y ahí es donde está esa mala interpretación o no", ha recalcado Cabezas.

De igual modo, ha señalado que, según la instrucción que salió a principios de año en la que se contemplaba el nuevo funcionamiento o normas que regulaban los interventores y apoderados de las mesas en los diferentes procesos electorales, "la verdad es que no lo queda bien claro" y que "ahí es donde está el quid de la cuestión", aunque "no hay que darle mayor importancia ni mayor trascendencia" porque "al final se anulará el voto".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en plena Plaza de España sobre asuntos de actualidad, al ser preguntado por este caso y por que el PP de Badajoz haya solicitado a la Junta Electoral de Zona una investigación de todos los votos de los interventores del PSOE en la capital pacense, unos 200, una vez que el órgano colegiado ha confirmado que uno de ellos votó dos veces el pasado 26 de mayo.

Para Cabezas, "lo del interventor es una anécdota que se va a quedar en eso, en una anécdota", y ha explicado al respecto que se trata de un compañero de Juventudes Socialistas que votó por correo porque no sabía si iba a poder estar en las mesas el día de las elecciones dado que estaba pendiente de una plaza de trabajo, pero que más tarde se acreditó como interventor al saber que sí podría.

Cuando ya tuvo claro que podía ser y participar como interventor en el proceso electoral, ha continuado, se acreditó como tal y es la mesa del colegio electoral cuando se cierra la que le dice: "usted tiene que votar aquí porque se ha acreditado aquí".

"Y en esa confusión, porque de su ánimo no sale el votar ese día porque él ya había votado por correo, es la mesa la que le dice: 'no, usted tiene que votar aquí porque se ha acreditado como interventor y el voto que ha hecho por correo se le anula en su mesa'", ha subrayado, para reiterar que "esa es la historia", que "no hay más" y "no es que los 200 interventores como dice el Partido Popular hayan votado dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces".

"Ha sido la anécdota de ese día que pasará, como digo para nosotros, como anécdota y para él como una pequeña pesadilla porque es que se están cebando, el personal se está cebando con este chico que lo único que ha hecho ha sido dejarse llevar por la mesa y que, en este caso, ha interpretado que entendía que, como estaba acreditado como interventor, tenía que votar ahí y en ese mismo momento se anulaba el voto por correo", ha expuesto.

Ricardo Cabezas ha reconocido que "el lío viene porque no se anuló el voto por correo" en lo cual "está la falta de interpretación", pero que ello "se resolverá" eliminando el voto por correo o el voto presencial como interventor, de manera que en lugar de haber sacado los 25.727 votos que ha sacado el Partido Socialista serán 25.726.

Finalmente, ha apuntillado que "de momento no" han recibido notificaciones del juzgado y que los compañeros del partido de la asesoría jurídica "están sobre el tema" aunque, como ha valorado, "las conversaciones que hay es eso, que al final se quedará en una simple anécdota de ese día".