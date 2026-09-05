Roban joyas de la Virgen de los Dolores del Valle de Santa Ana (Badajoz)

Imagen de la Virgen de la Dolorosa del Valle de Santa - AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE SANTA ANA

VALLE DE SANTA ANA (BADAJOZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del Valle de Santa Ana ha informado este sábado de la sustracción de joyas de la Virgen de los Dolores de la localidad, hechos que ya están siendo investigados por la Guardia Civil.

En un comunicado a través de sus redes sociales, el consistorio une este robo a los que se han registrado recientemente en Jerez de los Caballeros y Barcarrota, de características aparentemente similares.

"Las joyas que le han sido sustraídas representan mucho más que un valor material. En ellas hay historia de nuestro pueblo, promesas, agradecimientos y recuerdos de nuestros seres queridos. Son muestras de cariño y de fe que, durante generaciones, nuestros vecinos han depositado en nuestra virgen. Un valor sentimental que no puede medirse en dinero y que pertenece a todos los vecinos del Valle de Santa Ana", ha transmitido el ayuntamiento.

Este robo, prosigue el consistorio, ya está siendo investigado por la Guardia Civil, aunque también se ha pedido la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y recuperar, "en la medida de lo posible" las joyas sustraídas.

Así, ha pedido que cualquier persona que haya visto algo que pueda resultar de interés, haya observado un movimiento extraño o disponga de cualquier información, "por mínima que pueda parecer", se ponga en contacto con la Policía Local o con la Guardia Civil.