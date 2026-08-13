Una salida de vía en la EX-115 a la altura de Orellana la Vieja deja cuatro personas heridas

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una salida de vía en la carretera EX-115 a la altura de Orellana la Vieja (Badajoz) ha dejado cuatro personas heridas, entre ellas un menor de 14 años.

El accidente se registró cerca de las 18,00 horas de este miércoles en el kilómetro 22 de dicha carretera, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Cabe destacar que el vehículo implicado en el siniestro sufrió una salida de vía y posteriormente volcó, quedando uno de sus cuatro ocupantes atrapado en su interior.

Los cuatros heridos, todos trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva, han sido una mujer de 75 años con un traumatismo en la columna dorsal y un varón de 20 años con un trauma craneal, ambos en estado "menos grave".

Junto a una mujer de 19 años y a un menor de 14 años, los dos heridos en estado leve, con un latigazo cervical y policontusiones, respectivamente.

Hasta el lugar de accidente se desplazó una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo del centro de salud de Orellana la Vieja, una dotación de bomberos del CPEI y una patrulla de la Guardia Civil.