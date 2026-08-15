Santiago de Alcántara rememora este sábado la tradición del pasacalles nupcial en la 15ª edición de 'La Frenda'

Archivo - Festividad de 'La Frenda' de Santiago de Alcántara. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

BADAJOZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Santiago de Alcántara revive este sábado una de las tradiciones más singulares de la comarca, 'La Frenda', una festividad que este año alcanza su 15ª edición.

'La Frenda' recrea una antigua costumbre nupcial en la que familiares, amigos y vecinos se organizaban para llevar, de forma vistosa y colorida, las viandas y enseres necesarios para el banquete de bodas. A modo de ofrenda, este pasacalles tradicional discurría desde la casa del novio hasta la de la novia, lugar donde se celebraba el convite, según ha informado la Diputación de Cáceres en un comunicado.

El gran motor de esta celebración es la Asociación La Frenda, entidad organizadora que, con la implicación de los vecinos y la colaboración del Ayuntamiento de Santiago de Alcántara, hace posible que las calles se llenen de historia cada mes de agosto.

La festividad también cuenta con el respaldo en materia de asesoramiento y difusión del proyecto 'Cultura Viva', un plan de la Diputación Provincial de Cáceres, desarrollado en la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro y coordinado por AGCEX. El objetivo de este proyecto es dotar de apoyo técnico a los eventos y tradiciones de la zona para potenciar el alcance de las distintas iniciativas y garantizar su continuidad.

"El mérito de que 'La Frenda' llegue a su decimoquinta edición es íntegramente de la asociación y de los vecinos de Santiago de Alcántara, que trabajan todo el año para preservar su identidad. Desde el proyecto Cultura Viva y la Mancomunidad, nuestra labor es arropar ese esfuerzo, asesorarles y darles la mayor difusión posible para que toda la provincia conozca y valore esta joya de nuestro patrimonio inmaterial", señala la gestora cultural del proyecto.