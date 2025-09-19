Seis detenidos por regentar un "narcopiso" en Badajoz, en el que se incautaron cocaína y heroína

BADAJOZ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis hombres acusados de regentar un "narcopiso" en el casco antiguo de Badajoz, en el que se incautaron diversas cantidades de cocaína y heroína.

Este es el resultado de la Operación Marwan XXV, cuya investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una vivienda en Badajoz que pudiera estar usándose como "narcopiso" y punto de venta de sustancias estupefacientes, por lo que iniciaron vigilancias discretas.

Así, pudieron comprobar el continuo trasiego de consumidores de estas sustancias en esta vivienda, que supone "uno de los puntos más activos de venta y consumo de droga de la capital", y en la que en muchas ocasiones la droga adquirida era consumida en el interior del inmueble, que contaba con habitaciones preparadas para ello.

Paralela a esta investigación por tráfico de drogas, existía otra por un delito de lesiones, amenazas y detención ilegal, unos hechos que ocurrieron en el interior de este "narcopiso" donde estaban implicados varios de los investigados del punto de venta de droga, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Y es que la vivienda estaba regentada por varias personas que habían sido detenidas con anterioridad, lo que dificultó la investigación, ya que habían aumentado las medidas de seguridad.

Esta organización criminal tenía una "estructura piramidal con clara distribución de tareas, en la que se situaba en primer lugar los que suministraban las drogas y recogían la recaudación; a continuación los que llevaban a cabo la venta directa y control del "narcopiso", y en último lugar, conocidos toxicómanos que atraían a "clientes" y realizaban funciones de vigilancia en el exterior.

Con la preceptiva autorización judicial, el pasado 11 de septiembre se practicó la entrada y registro de esta vivienda, en la que detuvieron a seis personas e intervinieron diversas cantidades de cocaína (de la que se podrían obtener unas 420 dosis) y heroína (de la que se podrían obtener unas 370 dosis), así como útiles para la elaboración de estas dosis, más de 1.500 euro en efectivo y básculas de precisión.

Explica la Policía Nacional que durante la entrada en este "narcopiso", los agentes fueron recibidos "con gran agresividad" por algunos de los allí presentes, por lo que también se les imputó un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los detenidos son seis varones, de entre 20 y 60 años, algunos con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.