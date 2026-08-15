Seis vehículos implicados en un accidente en la A-5 a su paso por Navalmoral de la Mata (Cáceres)

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

Seis vehículos se han visto este sábado implicados en un accidente ocurrido en el kilómetro 185 de la A-5 dentro del término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El siniestro, según ha informado la Guardia Civil, se ha producido en torno a las 18,20 horas de este sábado.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres y de Seguridad Ciudadana.

Como consecuencia del accidente, se ha procedido a cortar la salida de la A-5 hacia la autovía EX-A1.