El SES cifra en el 22,45 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos en Extremadura

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) cifra en el 22,45 por ciento el seguimiento este viernes, 3 de octubre, en Extremadura de la huelga nacional de médicos.

En concreto, en la provincia de Badajoz la participación ha sido del 24,87 por ciento, mientras que en la de Cáceres ha sido del 20,03 por ciento, según los datos facilitados por el SES a Europa Press.

Sobre la huelga, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el SES destaca asimismo que "se están cumpliendo los servicios mínimos en todos los centros sanitarios".