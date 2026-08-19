El SES replica a Sánchez Cotrina (PSOE) que la asistencia de Urgencias del Universitario de Cáceres está "garantizada"

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MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha asegurado que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres, incluyendo el servicio de urgencias que actualmente cuenta "con más plantilla que nunca".

De esta forma responde el SES al líder de los socialistas extremeños, quien reclamaba al Ejecutivo regional que actuara ante la falta de personal que denuncian los profesionales sanitarios, sobre la cual subraya que la plantilla de facultativos de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres se ha incrementado en los últimos años.

Así, de acuerdo con los datos facilitados por el SES a Europa Press, el 1 de enero de 2023, el servicio contaba con 32 facultativos, mientras que a fecha 13 de agosto de 2026 dispone de 38 profesionales. De esta forma, el servicio de urgencias cuenta actualmente "con más plantilla que nunca", remarcan desde el Ejecutivo regional.

Asimismo, la Dirección Gerencia del Área de Salud de Cáceres mantiene una "comunicación permanente" con los profesionales del Servicio de Urgencias y se ha reunido recientemente con sus representantes para analizar las "necesidades organizativas" planteadas.

Como resultado de estos encuentros, y de forma "consensuada" con el propio servicio, se van a impulsar diversas "medidas organizativas" que los profesionales vienen solicitando "históricamente" y que se encuentran vinculadas a "aspectos de funcionamiento que se arrastran desde la apertura del Hospital Universitario de Cáceres".

Estas reuniones forman parte de una línea de trabajo "más amplia" que la Dirección ha desarrollado con los distintos servicios del hospital. Los contactos y espacios de trabajo se han "ampliado" y se están manteniendo de manera "sistemática" con todos los servicios asistenciales del centro, con el objetivo de "identificar oportunidades de mejora y adoptar las medidas organizativas necesarias para seguir fortaleciendo la atención sanitaria".

La relación entre la Dirección y el Servicio de Urgencias, al igual que con el resto de servicios hospitalarios, se desarrolla en un "marco de colaboración, diálogo y trabajo conjunto" orientado a ofrecer la "mejor asistencia posible a los ciudadanos", añaden desde la Administración autonómica.

Finalmente, señalan que el SES continúa "evaluando de forma permanente" la actividad asistencial, los recursos disponibles y las necesidades organizativas de los centros sanitarios, adoptando las medidas que resulten necesarias para "garantizar una atención segura y de calidad", como la que, aseguran, se está ofreciendo.