Los sindicatos docentes abandonan el encierro iniciado este jueves a la espera de consensuar nuevas protestas

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Enseñanza --PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT-- han abandonado las dependencias de la Junta de Extremadura en las que habían comenzado este mismo jueves un encierro para reclamar la homologación salarial con el resto del país.

El presidente del sindicato PIDE, José Manuel Chapado, ha confirmado que han abandonado las instalaciones después de que un agente de Policía Nacional de paisano les haya informado personalmente, en torno a las 16,15 horas, de que esa actuación era constitutiva de delito, ya que no se puede permanecer en las dependencias administrativas fuera del horario habitual.

Los sindicatos anunciaron horas antes, tras la reunión mantenida con la Consejería de Educación, su decisión de iniciar un encierro en la Sala de Juntas del edificio III Milenio, en Mérida, debido a las "importantes discrepancias" en materia de negociación de cara a la homologación salarial de los docentes extremeños.

De esta forma, los sindicatos reclaman a la Administración autonómica con este acto una aproximación a las "cantidades mínimas imprescindibles" para entender el presente proceso de negociación como una homologación a la media salarial docente nacional.

Así, los representantes del colectivo docente de Extremadura han asegurado que no pueden asumir las cantidades expuestas y exigen que la Consejería de Educación ponga encima de la mesa un propuesta que "homologue conforme al Plan de Homologación Salarial Docente aprobado en la Asamblea de Extremadura por todos los grupos parlamentarios", han informado los sindicatos.

Chapado ha avanzado que tras abandonar esta protesta, los sindicatos han acordado consensuar una serie de protestas que "no le van a gustar a la Administración", en una próxima reunión en la que se volverá a analizar la situación de los docentes extremeños, que se mantienen como los segundos peor pagados del país, situación que no abandonarán con las "migajas" que ofrece la consejería "que no llega al 1% anual", ha asegurado.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han indicado a Europa Press que los representantes sindicales han abandonado las dependencias "voluntariamente" después de que un agente de Policía "de paisano" les haya informado de que el encierro era "un delito con consecuencias penales".

Las mismas fuentes indican que ha sido el agente el que "de oficio" ha ido a la Consejería de Educación y le ha comunicado a su titular, Mercedes Vaquera, las consecuencias penales del encierro iniciado por los sindicatos.

Tras ello, la consejera ha acompañado al agente al lugar en el que estaban los sindicatos encerrados para informarles de esta situación. Así, y ante la petición de los representantes de los docentes de que les trasladara por escrito que "les estaba echando", la consejera les ha respondido que no y que por ella podían continuar con su acción de protesta.

En este punto, han sido los propios representantes sindicales quienes han decidido "voluntariamente" abandonar las instalaciones, insisten desde la Consejería de Educación.