Los sindicatos docentes y la Consejería de Educación retomarán el jueves la negociación por la homologación salarial

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP) y la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de Extremadura volverán a reunirse el próximo 16 de octubre para retomar las conversaciones en el marco de la negociación para la homologación salarial.

En un comunicado conjunto, las centrales sindicales informan de que la consejería les ha remitido un correo para conocer su disposición para reunirse el día 16 a las 10,00 horas "con el objetivo de avanzar en el análisis" de sus planteamientos.

En este sentido, confirman su asistencia a dicha reunión "para conseguir la homologación salarial de todos los docentes extremeños", si bien advierten que, en cumplimiento de su "deber sindical", y "mientras no se produzca la negociación real y el acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños", no asistirán a otras convocatorias de la consejería, en alusión a la Mesa Sectorial del próximo martes, día 14.

Por todo ello, agradecen a los docentes extremeños su participación en la jornada "histórica" del 7 de octubre de 2025 y les emplazan a participar en las próximas movilizaciones en caso de no producirse "avances significativos" en la reanudación de la negociación para alcanzar unas condiciones salariales "dignas" para los docentes extremeños y dejen de ser "los peor pagados de España".