Sindicatos docentes piden la dimisión de la consejera de Educación tras no alcanzar un acuerdo sobre la subida salarial

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de la Educación Pública (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) han reclamado la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, después de que ésta les haya ofrecida "una propuesta muy alejada de lo que sería la homologación salarial" en la reunión mantenida este jueves, que ha acabado sin acuerdo.

Así lo ha destacado el portavoz de los sindicatos docentes y secretario de Enseñanza de UGT-SP Extremadura, Juan Manuel Jiménez, en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida este jueves con la consejera de Educación para tratar sobre el incremento salarial a los docentes, en la que se les ha ofrecido una subida salarial de 80 euros al mes en 14 pagas, que suponen 1.120 euros al año.

Una propuesta con la que, a juicio del portavoz sindical, la Consejería de Educación, "una vez más defrauda al mensaje que ha mandado el colectivo docente en las calles de Extremadura", en la huelga y la manifestación del pasado 7 de octubre.

