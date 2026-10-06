Los sindicatos valoran la convocatoria de mesas para negociar la equiparación salarial pero piden medidas "efectivas"

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO valoran como un "avance" que la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta, Elena Manzano, haya anunciado y efectuado este martes, día 6, la convocatoria de las Mesas Sectoriales de Administración General y del Servicio Extremeño de Salud para llevar a negociación un Plan de Equiparación Salarial.

Así, remarcan que la acción sindical conjunta de CSIF, UGT y CCOO y la movilización de las empleadas y empleados públicos "están dando sus frutos", y consideran que la convocatoria de las Mesas Sectoriales supone un "paso adelante" para abordar la "brecha salarial" existente en la Junta de Extremadura.

En este sentido, subrayan que se ha conseguido "abrir la negociación", pero inciden en que ahora es el momento de "avanzar" y lograr "compromisos reales" que permitan corregir la "brecha salarial" de las empleadas y empleados públicos.

Así, en nota de prensa, CSIF, UGT y CCOO remarcan que seguirán defendiendo la equiparación salarial en la Administración General y en el Servicio Extremeño de Salud, manteniendo "la unidad, la movilización y la presión sindical hasta que la negociación se traduzca en medidas efectivas".

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