Somos Cáceres anuncia que no concurrirá a las elecciones generales para concentrarse en las municipales de 2027

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CÁCERES, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Provincial de Somos Cáceres ha acordado no presentar candidaturas a las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre, y concentrar sus recursos humanos, organizativos y económicos en la preparación de las elecciones municipales de mayo de 2027.

La formación ha explicado, en un comunicado, que esta decisión responde a una planificación "responsable" y a su objetivo de consolidar un proyecto político "cercano, útil y con presencia real" en los municipios de la provincia.

La presidenta de Somos Cáceres, Raquel Iglesias, ha señalado que el compromiso de su formación "no se mide por el número de elecciones" a las que se presenta, sino por su capacidad para "defender a los cacereños y ofrecer soluciones". "Hoy entendemos que debemos poner toda nuestra energía en los ayuntamientos, donde se toman muchas de las decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de nuestros vecinos", ha trasladado.

La formación ha justificado su decisión en la "cercanía" de los distintos procesos electorales así como en las "exigencias" de organizar una candidatura de ámbito estatal. Además, ha afirmado que el sistema de reparto de escaños en el Congreso en una circunscripción provincial como Cáceres, que tiene un número limitado de diputados, "dificulta especialmente la obtención de representación por parte de formaciones de ámbito provincial".

Ante este escenario, el grupo político considera "más eficaz" invertir sus esfuerzos "en reforzar equipos locales, escuchar a los vecinos y construir propuestas municipales sólidas".

"No se trata de una retirada ni de renunciar a nuestras reivindicaciones. Se trata de elegir dónde podemos ser más útiles. No queremos embarcarnos en una campaña que disperse nuestros medios y reste capacidad al trabajo que estamos desarrollando en nuestros pueblos y ciudades", ha subrayado Iglesias.

La formación sostiene que los municipios de la provincia de Cáceres afrontan unos retos que "no admiten más demoras", como el acceso a la vivienda, la pérdida de población, las dificultades para acceder a servicios sanitarios y educativos, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, las infraestructuras pendientes y la necesidad de apoyar al campo, al comercio y a los pequeños negocios.

Para Somos Cáceres, las elecciones municipales son la que deben servir para debatir soluciones concretas a estos problemas y "para devolver protagonismo a las necesidades de cada localidad".

Sin embargo, ha dejado claro que va a mantener su actividad pública y su interlocución con las distintas administraciones y que, a pesar de no concurrir a las generales, continuará reclamando "inversiones, servicios públicos de calidad y un trato justo para la provincia", al tiempo que exigirá a las candidaturas que sí participen compromisos "claros, verificables y con plazos de cumplimiento".

"Cáceres no puede seguir siendo una provincia a la que se recuerda únicamente en campaña. Vamos a seguir alzando la voz, gobierne quien gobierne, porque defender nuestra tierra no depende de estar en una papeleta", ha concluido la presidenta.