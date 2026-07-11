El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja un primer premio en Hervás (Cáceres)

Archivo - Administración de Loterías nº 2 de Hervás (Cáceres). - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo
PLASENCIA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)
El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 11 de julio, ha dejado un primer premio en Hervás (Cáceres).
El primer premio ha recaído sobre el número 78.084 y está dotado de 1,5 millones de euros al número, es decir, 150.000 euros por cada décimo. Los reintegros han sido el 4, 2 y el 7.
Este número se ha vendido en la administración nº 2 de Hervás, sita en la Plaza de la Corredera, 1. Este mismo número también se ha vendido en las administraciones nº 1 de Carbajosa de la Sagrada y de Santa Marta de Tormes, ambos municipios de Salamanca.
Un segundo premio, dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros cada décimo), ha recaído sobre el número 64.975, consignado en la administración nº 4 de León, mientras que el tercer premio ha recaído en el número 34.166, consignado en la administración nº 23 de Oviedo (Asturias). En este caso, la dotación es de 150.000 euros al número (15.000 euros cada décimo).