El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 3 de mayo de 2026

Archivo - Cielo nublado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 3 de mayo, intervalos nubosos, con baja probabilidad de algunas precipitaciones débiles dispersas, principalmente en zonas de montaña del norte y este.

Las temperaturas mínimas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estarán en ligero o moderado descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con un leve descenso. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 24 y 12 grados y en Cáceres, entre los 22 y los 12 grados.

Viento soplará de componente oeste y suroeste, y será flojo o moderado, más intenso por la tarde.