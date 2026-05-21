El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 21 de mayo de 2026

Archivo - Un joven bebe agua de una fuente. - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 21 de mayo, cielo poco nuboso, con algunas nubes altas y temperaturas máximas elevadas.

Los termómetros marcarán un ligero o moderado ascenso, más acusado en las mínimas, de manera que, en Badajoz, oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 38 de máximas, mientras que en Cáceres se moverán entre los 17 y los 34 grados.

Por su parte, el viento soplará variable, con predominio del sur y sureste, flojo sin descartar intervalos de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.