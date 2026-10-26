El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 26 de octubre de 2026

Archivo - Varias personas en un parque de Madrid Río. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 26 de octubre, cielos poco nubosos o despejados, sin descartar brumas y algunos bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin grandes cambios, mientras que las máximas irán en ligero a moderado ascenso. En Badajoz los termómetros subirán hasta los 28 grados, con 8 grados de mínima, mientras que en Cáceres alcanzarán los 26 y los 8 grados.

En cuanto al viento, este será de componente este, sureste o variable y soplará flojo, por lo general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.