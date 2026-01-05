El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 5 de enero de 2026

Archivo - Hojas cubiertas de escarcha en un día de invierno. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 5 de enero, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en la primera mitad del día, que serán más probables en el este y más intensas en Gredos.

Además, podrán registrarse heladas dispersas débiles, con algunas moderadas, más generalizadas en el norte montañoso. La cota de nieve se situará en los 900 metros bajando a 500.

Las temperaturas experimentarán un descenso de moderado a notable, de manera que los termómetros oscilarán entre los 3 y los 10 grados en Badajoz y entre 1 y 7 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del nordeste y norte, de flojos a moderados, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.