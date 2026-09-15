El tiempo en Extremadura para hoy martes, 15 de septiembre de 2026

Archivo - Cielo despejado en Mérida
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Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 5:31
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   MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 15, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas con pocos cambios.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 38 de máxima en Badajoz, así como entre los 19 y los 37 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región variables flojos, con tendencia a oeste y noroeste, y con aumento en intensidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

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