El tiempo en Extremadura para hoy martes, 15 de septiembre de 2026

Archivo - Cielo despejado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 15, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas con pocos cambios.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 38 de máxima en Badajoz, así como entre los 19 y los 37 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables flojos, con tendencia a oeste y noroeste, y con aumento en intensidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.