El tiempo en Extremadura para hoy martes, 24 de marzo de 2026

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MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este martes, 24 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución diurna en la mitad sur y algunas nubes altas hacia el norte por la tarde.
Las temperaturas, en general, variarán poco, de manera que los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 23 y los 9 grados y en Cáceres entre los 19 y los 7 grados centígrados.
Los vientos soplarán de componente este tendiendo a variable, flojos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).