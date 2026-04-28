El tiempo en Extremadura para hoy martes, 28 de abril de 2026

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 28 de abril, cielos nubosos y chubascos, localmente fuertes, que podrán ir acompañados de tormentas y granizo, más probables y generalizados en la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 30 grados, mientras que en Cáceres las mínimas será de 15 y las máximas llegarán hasta los 27 grados.

El viento soplará viento variable con predominio de componente sur, flojo a moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).