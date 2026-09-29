El tiempo en Extremadura para hoy martes, 29 de septiembre de 2026

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 29 de septiembre, probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en el norte nuboso, mientras que en el resto habrá intervalos nubosos y no se descartan brumas y bancos de niebla.

Asimismo, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en descenso, y las máximas en ascenso en el sur y sin cambios en el norte. En Badajoz, las temperaturas oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 15 de mínima y en Cáceres entre los 28 y los 15 grados.

En cuanto al viento, soplará del suroeste, flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en el norte.