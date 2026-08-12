El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 12 de agosto de 2026

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MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 12 de agosto, en Extremadura, cielos poco nuboso con temperaturas máximas significativamente altas, especialmente en los valles de los grandes ríos.

En concreto, los termómetros subirán ligeramente, de modo que se moverán entre los 19 y los 40 grados en Badajoz, mientras que lo harán entre 21 y los 38 en Cáceres.

Por su parte, los vientos predominarán de componentes sur y oeste, flojo en general.