El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 16 de septiembre de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 16, cielos poco nubosos con nubes altas, y con nubosidad de evolución en el este. No se descartan brumas y algún banco de niebla matinal en el oeste.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso, y oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 36 de máxima en Badajoz, así como entre los 19 y los 33 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región entre el oeste y norte, flojos, con intervalos de moderado en el norte, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.