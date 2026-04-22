El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 22 de abril de 2026

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MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 22, intervalos nubosos sin descartar algún chubasco disperso, y con tendencia a cielos poco nubosos.

Asimismo, las temperaturas experimentarán un ligero descenso, y oscilarán entre los 13 y los 27 grados en Badajoz, así como entre los 13 y los 25 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos del sur, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.