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MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 25 de noviembre, intervalos nubosos, con probabilidad de algunas precipitaciones dispersa en las montañas del norte, mientras la cota de nieve estará por encima de 1400 metros.

Por su parte, las temperaturas bajarán ligeramente, salvo las máximas en la mitad norte, que permanecerán sin cambios. De esta forma, los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 17 de máxima en Badajoz, y entre los 6 y los 14 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del oeste y noroeste, disminuyendo a flojo por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).