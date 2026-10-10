El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 10 de octubre de 2026

Archivo - Buen tiempo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 10 de octubre, cielos poco nubosos o con nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso en el sur, y las máximas experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado en el norte.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 28 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 24 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región variables, flojos.