El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 10 de octubre de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 10 octubre 2026 5:32
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   MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 10 de octubre, cielos poco nubosos o con nubes altas.

   En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso en el sur, y las máximas experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado en el norte.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 28 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 24 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región variables, flojos.

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