El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 11 de julio de 2026

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Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados en una imagen de archivo
Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 11 julio 2026 5:31
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   MÉRIDA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 11 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados.

   Las temperaturas estarán en ligero descenso en el sur y en ligero ascenso en el resto, mientras que las máximas estarán en ligero descenso en el oeste y sur y sin cambios en el resto.

   Así, en Badajoz, los valores oscilarán entre 17 grados de mínima y 35 de máxima y en Cáceres entre 19 y 36 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán del sur a suroeste, flojo a moderado, con algunos intervalos de fuerte en el norte, según la predicción de la Aemet.

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