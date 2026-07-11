El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 11 de julio de 2026

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 11 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas estarán en ligero descenso en el sur y en ligero ascenso en el resto, mientras que las máximas estarán en ligero descenso en el oeste y sur y sin cambios en el resto.

Así, en Badajoz, los valores oscilarán entre 17 grados de mínima y 35 de máxima y en Cáceres entre 19 y 36 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del sur a suroeste, flojo a moderado, con algunos intervalos de fuerte en el norte, según la predicción de la Aemet.