El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 27 de junio de 2026

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MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 27, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar alguna tormenta aislada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, y las máximas experimentarán un ligero aumento. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 34 grados en Badajoz, así como entre los 18 y los 33 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste o suroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.