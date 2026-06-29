Un total de 105 municipios pacenses se beneficiarán de nueve planes EDIL con una inversión de 52,4 millones

Presentación de los planes de actuación integrados (PAI) dentro del Plan Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para la provincia de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 105 municipios de la provincia pacense se beneficiarán de nueve planes de actuación integrados (PAI) dentro del Plan Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) con una inversión de 52,4 millones de euros, financiados al 85 por ciento por la Unión Europea a través de fondos Feder y al 15 por ciento de la Diputación de Badajoz, encargada esta última de su gestión junto a las localidades beneficiarias.

Así lo ha detallado la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en la presentación de las actuaciones enmarcadas en los planes EDIL en el Hospital Centro Vivo, donde ha puesto en valor que la ejecución de estos PAI va a suponer uno de los principales retos para la institución provincial en los próximos años y que se trata de uno de los "desafíos más importantes" a los que se enfrenta, pero que van a afrontar porque están "preparados" y tienen "ilusión" y "muchas ganas", puesto que su desarrollo supondrá un "importante" impulso a los municipios pacenses.

También un desarrollo económico y social que va a contribuir a la cohesión territorial y a generar oportunidades y futuro en la provincia, a continuación de lo cual ha recordado que el pasado 16 de enero recibieron la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos en la que se recogía la concesión de nueve PAI de los 11 que solicitaron.

"El mayor número de proyectos logrados por una entidad local a nivel nacional", ha resaltado, con una concesión total de 44,5 millones de euros de los fondos Feder que sitúa a la diputación pacense como una de las administraciones locales con mayor dotación presupuestaria.

Unos PAI, precisa, que se enmarcan en las Agendas Urbanas y las estrategias Ediles que afectarán a 105 municipios dentro de nueve zonas, y que contemplan actuaciones vinculadas a digitalización, innovación tecnológica, energía y sostenibilidad, mantenimiento de patrimonio, inclusión social, turismo, cultura o servicios que estarán terminadas antes del 31 de marzo de 2030.

Asimismo, ha puesto el foco en que, con estos nueve proyectos, se abarcan 252.627 habitantes, más del 70 por ciento de la población en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y en que la diputación adquiere el compromiso de financiar el 15 por ciento de la inversión total, que llega a alcanzar los 52,4 millones, además de adelantarlo para garantizar que todos los proyectos seleccionados "se hagan", gracias a la "solvencia" económica y financiera que tiene la institución provincial.

Junto a estos 9 planes EDIL, Del Puerto ha sumado otra financiación que se ha concedido, cercana a los 4 millones también de fondos Feder para los PAI de la convocatoria de proyectos innovadores para el desarrollo rural, y que afectan a las zonas de Tentudía, La Siberia y La Serena-Vegas Altas, con 37 municipios y 60.975 habitantes que se beneficiarán de ellos.

Entre ambos, se da cobertura al 87,54 por ciento de la población residente en los municipios con menos de 20.000 vecinos en la provincia en una forma, ha defendido, de impulsar la cohesión territorial.

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