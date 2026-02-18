Un total de 174 espectáculos, seleccionados como candidatos a los 29 Premios Max, que se entregarán en Mérida

Cartel de los Premios Max 2026 que se entregarán en Mérida - FUNDACIÓN SGAE

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 174 espectáculos, de los 512 inscritos, han sido seleccionados como candidatos a los 29 Premios Max de las Artes Escénicas, cuya gala final se celebrará el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida.

Tras ser seleccinados, estos 174 espectáculos continúan en la siguiente fase competitiva, para alguna de las 22 categorías a concurso de la 29ª edición de estos galardones, que están organizados por SGAE a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de "estimular y premiar el talento de los profesionales del teatro y la danza" en España, además de promocionar de los espectáculos de la temporada.

Entre los candidatos seleccionados se encuentra el espectáculo 'Lucia Joyce. Un pequeño drama en movimiento', de la compañía extremeña Karlik Danza Teatro, con una doble candidatura a Mejor coreografía y el cuerpo de baile en su totalidad compite como Mejor elenco.

La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, a través del Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.

Cabe destacar que la comisión seleccionadora de esta primera fase ha estado conformada por cinco jurados territoriales (dos por Madrid, uno por Cataluña y dos por Comunidades), que a su vez han sido designados por el Comité Organizador, según avanza la Fundación SGAE en nota de prensa.

Tras esta primera fase de selección, un tribunal formado por los cinco presidentes de los jurados territoriales y cinco personalidades de las Artes Escénicas, será el encargado de decidir los finalistas de los 29ª Premios Max de las Artes Escénicas - Mérida 2026.

DOS NUEVAS CATEGORÍAS A CONCURSO

Como novedad en esta edición, los Premios Max han ampliado a 22 las categorías a concurso, ya que han incorporado trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, como "una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto".

Además, aquellos creadores que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos especiales, como son el Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.