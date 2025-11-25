Un total de 78.476 cacereños podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas, 811 más que en 2024

Pleno del sorteo extraordinario de Cáceres para determinar los miembros de mesas electorales para el 21D - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 78.476 cacereños podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre, lo que supone 811 votantes más con respecto a las últimas elecciones europeas, celebradas en junio de 2024, según los datos extraídos del censo electoral.

Además, 909 ciudadanos han sido designados como miembros de las 101 mesas electorales que se instalarán en Cáceres y sus pedanías ese domingo. Así, el Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este martes el pleno extraordinario que ha determinado las personas que formarán parte de las mesas electorales .

La ciudad contará con 101 mesas electorales, para las cuales se ha procedido a seleccionar a un presidente, dos vocales titulares y dos suplentes por cada titular. En total, se emitirán 909 notificaciones a las personas designadas, que se les entregarán vía certificada en los próximos días.

El sorteo se ha realizado entre los 52.100 electores que cumplen los requisitos legales para poder formar parte de una mesa electoral; entre ellos saber leer y escribir y tener menos de 70 años -aunque quienes superen los 65 podrán presentar renuncia en el plazo de siete días-.

De ellos, 35.499 reunían las condiciones necesarias para ejercer como presidente de mesa, puesto para el que se exige disponer de título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, Graduado Escolar o equivalente.

El sorteo se ha realizado mediante una aplicación informática propia desarrollada por el Servicio de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres, a partir del censo remitido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde la Junta Electoral de Zona se recuerda que, para realizar reclamaciones o solicitar excusas, las personas designadas pueden dirigirse a la sede ubicada en el Palacio de Justicia, en la Avenida de la Hispanidad, preferentemente a través del correo electrónico o por vía telefónica.