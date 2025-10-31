Un total de 890.967 personas podrán votar en las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre

MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 890.967 personas están llamadas a votar en las elecciones a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, y de las 26.695 podrán votar por primera vez, tras haber cumplido 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 28 de mayo de 2023.

De 890.967 electores llamados a las urnas el 21 de diciembre, 860.359 de ellos residen en Extremadura y 30.608 en el extranjero, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, la de Badajoz cuenta con 551.368 electores, de los que 538.591 residen en la región, y 12.777, en el extranjero, mientras que en el caso de la provincia de Cáceres, cuenta con 339.559 electores,321.768 residentes en la región, y 17.831 en el extrajero.

Señala el INE que los electores residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones a la Asamblea de Extremadura sin necesidad de solicitud previa.

