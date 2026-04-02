Una treintena de puestos participarán este sábado en un nuevo mercado del coleccionismo en Villanueva de la Serena

Clientes en un puesto del mercado de coleccionismo de Villanueva de la Serena. - FERIA DEL COLECCIONISMO

MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

En torno a una treintena de puestos participarán el próximo sábado, día 4, en un nuevo mercado del coleccionismo en la localidad pacense de Villanueva de la Serena.

En horario de 09,00 a 14,30 horas y con entrada gratuita, el visitante podrá comprar, vender o intercambiar cualquier tipo de objeto coleccionable, como sellos, monedas, billetes, juguetes, antigüedades, pins, llaveros, playmobil, lego, minerales, cromos, cartas pokemon, o funkos, entre otros.

Además se volverá a llevar a cabo como ya se venía haciendo con bastante aceptación, la quedada para el intercambio de cromos Liga Este, Megacracks, Adrenaline , Liga Hypermotion, Liga Femenina, entre otras muchas de ésta y anteriores temporadas, informa en nota de prensa la organización.