Tres detenidos por intentar robar a través de un butrón en una subestación eléctrica en Almaraz

Butrón realizado por los ladrones en una subestación eléctrica de almaraz - GUARDIA CIVIL

ALMARAZ (CÁCERES), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres cuando intentaban robar en una subestación eléctrica de la localidad cacereña de Almaraz, en la que habían realizado un butrón.

Los detenidos tienen entre 21 y 32 años, y están acusados de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, en el que emplearon el método del butrón para acceder al interior.

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar y observaron un agujero de grandes dimensiones en una pared de la instalación, por lo que verificaron sus inmediaciones en búsqueda de los responsables del butrón, mientras que dos agentes que se encontraban fuera de servicio, localizaron una furgoneta en el término municipal de Almaraz y a sus ocupantes, quienes estaban ocultando varios objetos.

Una vez que identificaron a los ocupantes del vehículo, comprobaron que portaban varias herramientas y efectos susceptibles de usar en la comisión de este tipo de robos, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Así, entre las herramientas encontraron una sierra mecánica "aún caliente, lo cual indicaba su uso reciente", así como varias bufandas tubulares y guantes anticorte.

Por todo ello, los agentes comunicaron a una patrulla de servicio el hallazgo y, con su colaboración, comprobaron que los tres varones identificados estaban presuntamente relacionados con los hechos, por lo que fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales para la correspondiente instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

Explica la Guardia Civil que la rápida actuación de los agentes, tanto en la personación en el lugar del incidente como en las labores de identificación, "fue crucial para evitar la consumación del robo en las instalaciones de la subestación eléctrica".

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.