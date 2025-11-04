Tres detenidos con numerosos antecedentes por cuatro robos en comercios de Coria, Moraleja y en Villamiel

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer como supuestos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en cuatro establecimientos comerciales de Coria, Moraleja y Villamiel, en la provincia de Cáceres.

Este es el resultado de la operación 'Wonder 25', cuya investigación se inició a raíz de una serie de robos ocurridos durante los meses de septiembre y agosto del presente año. En concreto, se contabilizaron dos robos en la localidad de Coria, uno en Moraleja y otro en Villamiel.

Desde el primer momento, los agentes del equipo ROCA sospecharon que los robos pudieran estar relacionados, debido a las similitudes en el modus operandi empleado. En todos los casos, los autores actuaban durante la noche, forzando las cerraduras de los establecimientos mediante la fractura del bombín, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Para ello, utilizaban algún tipo de herramienta o instrumento contundente con el que apalancaban la cerradura hasta conseguir abrir la puerta y acceder al interior. Una vez dentro, sustraían principalmente prendas textiles y otros objetos de fácil transporte y posterior venta.

Durante las pesquisas practicadas, los agentes llevaron a cabo numerosas inspecciones oculares y tomas de manifestaciones, recopilando otros indicios en los distintos lugares donde se habían cometido los robos.

Gracias a estas actuaciones, la Guardia Civil logró identificar a los presuntos responsables, quienes resultaron ser vecinos de la provincia de Badajoz, que cuentan con un "amplio historial delictivo por hechos similares", cometidos en distintas provincias del territorio nacional.

Con todas las pruebas e indicios obtenidos, los agentes se desplazaron hasta Badajoz, donde procedieron a la detención de las tres personas como supuestas autoras de cuatro delitos contra el patrimonio por robo con fuerza.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al órgano judicial competente quedando los detenidos a disposición de la autoridad judicial.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer una serie de robos que habían generado "gran preocupación" entre los comerciantes de la zona norte de la provincia y en relación a ellos, se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o circunstancia sospechosa que pudiera servir para la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos.