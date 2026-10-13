Tres detenidos por regentar un punto de venta de drogas en Granja de Torrehermosa

1124945.1.260.149.20261013134136 Un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GRANJA DE TORREHERMOSA (BADAJOZ), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer acusados de regentar un punto de venta de drogas en la localidad pacense de Granja de Torrehermosa, en una actuación, en la que se han incautado cerca de 300 gramos de hachís y cocaína, 26.000 euros en efectivo, 1.300 euros en billetes falsos, dos básculas de precisión, útiles y elementos de dosificación, y un arma larga

Es es el resultado de la operación 'Viuda Latina', cuya investigación que se inició el pasado mes de abril, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un presunto tráfico de drogas por tres personas en esta localidad pacense, por lo que inició un "exhaustivo seguimiento" sobre los tres presuntos sospechosos.

Así, y tras meses de minuciosas pesquisas y con los indicios recabados se demostró la existencia de un grupo delictivo organizado con un "claro reparto de tareas", en la que dos varones se encargaban de concertar la adquisición y el transporte de la droga hasta la vivienda utilizada como punto de distribución y protegida por cámaras de video-vigilancia.

Por este motivo, la Guardia Civil solicitó el mandamiento de entrada y registro en el domicilio a la Autoridad Judicial competente de Llerena.

Una vez en el interior de la vivienda, que era el domicilio habitual de dos de los detenidos y a la que acudían habitualmente consumidores de toda la comarca e incluso de provincias limítrofes para adquirir las sustancias estupefacientes, los agentes hallaron 85 gramos de polen de hachís y 216 gramos de cocaína.

De esta sustancias estupefacientes se podrían obtener unas 1.350 dosis en el mercado ilícito, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

También se incautaron elementos destinados para el corte y distribución de la droga, así como dos básculas de precisión y 26.000 euros en moneda de curso legal que supuestamente habrían obtenido de la venta de sustancias estupefacientes, localizando de la misma manera un sobre que contenía 1.300 euros en billetes falsos.

En esta operación también se ha incautado una escopeta, de la que hasta el momento se desconoce su propiedad, así como cartuchos metálicos, numerosos teléfonos móviles, documentación de interés para la causa y los dispositivos del sistema de seguridad y vídeo-vigilancia instalados en el inmueble.

Tras la finalización del registro y las correspondientes actuaciones policiales, se han detenido a dos hombres con antecedentes por hechos similares y una mujer, como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda y pertenencia a grupo delictivo, y una vez instruidas las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición de Autoridad Judicial competente en la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena, quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.