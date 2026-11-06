Tres investigados por el robo de 2.000 kilos de alambres para espalderas de una empresa de Talavera la Real

Investigación por robo de material agrícola en Talavera la Real (Badajoz) - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a tres vecinos de Badajoz como presuntos autores del robo de 2.000 kilos de alambres para espalderas en una empresa de servicios agrícolas en Talavera la Real (Badajoz).

Con las gestiones e investigaciones llevadas a cabo para investigar y prevenir robos en el campo, la Guardia Civil puso en marcha diferentes actuaciones para tratar de esclarecer una serie de robos de material agrícola que venían sucediéndose en la comarca de Tierras de Badajoz.

En el transcurso de la investigación, se pudo determinar por las características del material, que posiblemente los autores de las acciones delictivas intentasen entregarlo para su venta en puntos de reciclaje.

Dentro de las inspecciones llevadas a cabo en esta capital pacense, en uno de estos establecimientos, se pudo localizar y cotejar la entrega de alambres técnicos para sistemas de espaldera, coincidente con el material sustraído el pasado verano en una empresa de servicios de material agrícola de Talavera la Real, donde llegaron a sustraer un total de 43 rollos de esa clase de material, con un peso de más de 2.000 kilos, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Con la identidad de las personas que hicieron la entrega, tres vecinos de Badajoz con un "amplio historial" delictivo, este pasado miércoles la Guardia Civil pudo localizar a dos de ellos e instruyó diligencias en dependencias oficiales.

Posteriormente se pudo comprobar que el tercer coautor de los hechos, se encontraba interno en el centro penitenciario de Badajoz. Las diligencias han sido puestas a disposición en la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.