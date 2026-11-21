MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Extremadura ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para garantizar el abono del 0,5% adicional correspondiente a 2026 y la aplicación de la subida salarial del 4,5% prevista para 2027, fruto del acuerdo estatal firmado por el propio UGT, CCOO y CSIF.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 37/2026, de 17 de noviembre, UGT ha dirigido un escrito a la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social para exigir que la Junta de Extremadura adopte "las medidas necesarias" para aplicar estos incrementos salariales "sin demoras".

El sindicato ha reclamado, en un comunicado, que el 0,5% adicional de 2026 se abone con efectos retroactivos desde el 1 de enero, una vez que el Instituto Nacional de Estadística publique el dato del IPC y se confirme el cumplimiento de la condición establecida.

Asimismo, ha exigido que la subida del 4,5% de 2027 se aplique desde la primera nómina posible, con efectos económicos desde el 1 de enero de ese año.

Además, UGT ha solicitado que la Junta de Extremadura abone cuanto antes el tercer y último pago de los atrasos correspondientes al incremento salarial del 2% de 2020, cuyo abono se acordó distribuir entre los años 2025, 2026 y 2027.

Igualmente, ha pedido negociar mejoras en los fondos destinados a acción social, con el objetivo de recuperar su capacidad económica y reforzar las ayudas dirigidas al conjunto de empleados públicos.

"UGT Servicios Públicos Extremadura exige la actualización inmediata de las tablas salariales y de todos los conceptos retributivos afectados, así como el abono de los atrasos que correspondan", ha trasladado en el comunicado.

Ha recordado, por último, que estos incrementos son fruto de la negociación colectiva y ha reclamado a la Junta que garantice su "cumplimiento efectivo, evitando cualquier retraso en las nóminas de las empleadas y empleados públicos extremeños".