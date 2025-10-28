UGT lamenta el adelanto electoral en Extremadura y reclama estabilizar para garantizar el empleo y servicios públicos

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura lamenta la decisión de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas justo antes del debate parlamentario de los Presupuestos Generales de la comunidad para 2026, y ha reclamado "estabilidad" para garantizar el empleo y los servicios públicos en la región.

Así, considera que esta decisión impide un debate "democrático y necesario" sobre las cuentas públicas, que "son la herramienta fundamental para garantizar el bienestar, la creación de empleo y la cohesión social en la región".

"El Parlamento debía ser el espacio para el diálogo y la búsqueda de acuerdos, no el escenario de un cierre anticipado que deja a Extremadura sin presupuestos y sin rumbo político", remarca en nota de prensa UGT.

Sobre los efectos negativos que la convocatoria electoral puede tener sobre la gestión económica y el ritmo de ejecución presupuestaria, UGT Extremadura advierte de que esta decisión supone un "retroceso institucional" y puede "paralizar" proyectos, inversiones y programas esenciales en materias como empleo, vivienda, sanidad, educación e infraestructuras, además de "retrasar" la ejecución de fondos europeos y políticas activas de empleo.

"Extremadura necesitaba estabilidad, no una nueva convocatoria electoral", asevera el sindicato, que remarca que los trabajadores "no pueden pagar los costes de la inestabilidad política".

