Unidas por Extremadura pide una "repensada" a la "masificación" de la Feria del Queso del Trujillo

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel (la segunda por la derecha), durante su visita a la Feria del Queso de Trujillo, a 2 de mayo de 2026. - UNIDAS POR EXTREMADURA

TRUJILLO (CÁCERES), 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido este sábado que se dé una "repensada" a la "masificación" que ha ido experimentando la Feria del Queso Artesano de Trujillo, que es una cita "muy importante" en Extremadura y con una "grandísima afluencia de gente".

Durante su visita, De Miguel ha recordado que la cita nació como una feria del queso artesano, pero que "ha ido evolucionando hacia la masificación". Así, cree que hay tratar esta feria con "más mimo y cariño" porque, tal y como le han trasladado a Unidas por Extremadura vecinos de la localidad, hay "excesivas colas de espera y precios muy elevados".

Ante esto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha expresado que Trujillo "se merece una feria realmente de calidad, que ponga en valor el queso" y para ello "se necesita apostar por una feria que potencie mucho más la cultura del queso, con catas, talleres y maridaje".

En este sentido, Irene de Miguel apuesta por una feria que potencie todo lo que rodea al queso así como "poner en valor también el territorio".

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura ha resaltado las numerosas ediciones de la feria de Trujillo, pero que "a veces hay que cambiar muchas cosas" y adaptarlas "a los nuevos tiempos".

En la visita a la Feria del Queso han estado también la diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto y los diputados Francisco Llera, David Araújo, Juan Schirinzi y José Antonio González.