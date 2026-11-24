Entrega de reconocimientos Meninas 2026 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OLIVENZA (BADAJOZ), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada especializada en violencia de género en Cáceres, Vanessa María Pérez Bañuelos; la jefa desde hace 19 años de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Nuria Gómez Carmona, y Francisca Carballo, testimonio de valentía y superación tras romper con diez años de maltrato, han sido distinguidas con los reconocimientos Meninas 2026 por su contribución a la lucha contra la violencia de género.

La Delegación del Gobierno en Extremadura concede cada año estos reconocimientos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en esta ocasión la entrega se ha celebrado en Olivenza, donde la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha reivindicado el compromiso colectivo de toda la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, ha subrayado que "frente a la violencia machista no caben la indiferencia, la equidistancia ni el silencio", durante su intervención en esta entrega de los reconocimientos Meninas 2026, que este año distinguen a tres mujeres cuyas trayectorias representan diferentes formas de combatir esta violencia, desde la Justicia, la coordinación institucional y la propia experiencia de superación.

Así, Macías ha destacado que "no son simplemente unos reconocimientos, sino una manera de poner rostro a un compromiso colectivo", visibilizando a personas que, desde su responsabilidad profesional o desde su propia experiencia vital, contribuyen a construir una sociedad "más justa, igualitaria y libre de violencia machista".

En este sentido, la delegada del Gobierno ha reconocido, en primer lugar, a Vanessa María Pérez Bañuelos, magistrada especializada en violencia de género en la provincia de Cáceres, por más de una década de compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, tanto desde su responsabilidad judicial como a través de la formación, la investigación y la sensibilización de otros profesionales.

El segundo reconocimiento ha recaído en Nuria Gómez Carmona, cuya trayectoria representa la importancia de la coordinación entre administraciones y profesionales para ofrecer una respuesta integral a las víctimas. Macías ha destacado también su labor en materia de prevención, formación y sensibilización, especialmente en los centros educativos, y ha recordado que "la igualdad no se construye únicamente cuando aparece la violencia, sino mucho antes".

El tercer reconocimiento Meninas 2026 ha distinguido a Francisca Carballo, Paquita, cuya historia personal constituye un ejemplo de valentía y superación. A sus 78 años, representa a tantas mujeres que durante años sufrieron violencia en silencio y que tuvieron que afrontar "enormes" dificultades personales, familiares y sociales para romper con ella, según detalla en nota de prensa la Delegación del Gobierno.

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