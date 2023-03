Vara acusa al PP de "quebrar la libertad de prensa" en Extremadura "pagando a periodistas" a cambio de subvenciones

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este sábado que el PP "quebró la libertad de prensa" cuando gobernó en la región de 2011 a 2015, "pagando a periodistas para que publicaran artículos que escribían ellos" desde el Gobierno autonómico, silenciando a la oposición, a cambio de subvenciones.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto de clausura de la Convención Municipal del PSOE de la provincia de Badajoz, celebrado este sábado en Villafranca de los Barros, y en el que ha intervenido el candidato socialista en esta localidad, Francisco Jiménez Araya.

"De 2011 a 2015 el PP quebró la libertad de prensa en Extremadura, algo que no había sucedido nunca, y se fue a Madrid a decirle al presidente del grupo Vocento que cambiara el director, porque si no lo hacía que se atuviera a las consecuencias", ha insistido. "A ver si se atreve alguien a llevarme a los juzgados por esto. Aquí le pagaban a periodistas para que publicaran artículos que escribían ellos", a cambio de recibir subvenciones, ha subrayado.

Se trata, ha reiterado, de hechos muy graves que no conviene olvidar. Y ha puesto como ejemplo las publicaciones que se hicieron sobre el caso de la que fuera consejera extremeña María Jesús Mejuto, que sacó la nota más alta en unas oposiciones y que llegó a los juzgados tras anular su nota el SES, entonces bajo el Gobierno del PP.

Por otro lado, ha reiterado que "la solidaridad de otros se ha acabado, nuestro proyecto es que Extremadura sea solidaria con los demás porque en Extremadura está la vanguardia de la industria verde y digital". Lo peor, ha manifestado, "es que algunos no se lo creen y siguen esperando que algún proyecto se caiga. Es una pena que la derecha llame 'maquetitas' a la esperanza de vida de la gente".

Y ha añadido que "está claro que los socialistas somos los que mejor gestionamos las políticas sociales, pero también el futuro, la economía y la vanguardia. No le tengamos miedo al futuro".

A este respecto, Fernández Vara ha destacado que "en solo 7 años, hemos logrado bajar el paro de 150.000 a 75.000 desempleados. Cuando el PP se fue del gobierno dejó 3 cosas: 150.000 parados, un déficit de 600 millones de euros y una pérdida de libertad en los medios de comunicación como nunca hubo", ha insistido.

En su intervención, el líder socialista extremeño ha criticado que "el PP no se da cuenta de que el proyecto del PSOE es conseguir que nuestro futuro no depende de otros, sino de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer; esos son los puños de ahora", ha recalcado, en referencia a quienes le acusan de no alzar la voz ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

"España ha vivido muy cómoda con Extremadura, pero eso ha cambiado, que se metan la solidaridad donde les quepa", ha espetado. Las cosas van a cambiar con todos los proyectos que se están poniendo en marcha en la región relacionados con la industria verde y digital, y la energía, ha insistido.

"Siempre se ha dicho que a Extremadura le irá bien si le va bien a España y Europa, pero eso ha cambiado, y a España y Europa le irá bien si le va bien a Extremadura, ese es nuestro proyecto socialista, a ver si se entera la derecha de una vez, que siempre le ha venido muy bien depender de lo que venía de fuera", ha subrayado.

En cualquier caso, ha manifestado que "el PSOE nunca va a ser un partido frentista, nunca huirá de los acuerdos, siempre vamos a hablar y que sepa todo el mundo que trabajamos para sacar mayoría absoluta y es posible sacarla porque le podemos contar a la gente que decida quién quiere que les gobierne, pero que nos dejen gobernar que no se dependa de extremos y se hable de problemas estériles y se hable de los problemas de la gente". Si esa mayoría no se produce, ha matizado, "hablaremos".

A este respecto, ha señalado que "el problema que tiene el PSOE es la abstención", por lo que ha apelado a todos los candidatos y militantes a movilizar el voto, porque "por cada voto de la izquierda que se queda en casa son dos votos para la derecha y si conseguimos movilizar ese voto, 2023 será un gran año para el PSOE", ha recalcado.

En este sentido, ha afirmado que "el 28 de mayo no nos jugamos quién gana, si no qué ciudadanos ganan y quiénes pierden. Si ganan los que no necesitan de la política, malo para el resto y ése debe ser el reto, ayudar a los que solo tienen la política para poder tener un proyecto de vida".

LA CANDIDATURA DE VILLAFRANCA

Respecto a Villafranca de los Barros, Fernández Vara ha comentado que es una localidad "que siempre se ha portado muy bien con el PSOE, no les podemos reprochar nada a sus ciudadanos y ciudadanas, jamás", ha comentado, pese a que los socialistas perdieron las elecciones de 2019, gobernando PP y Ciudadanos. En todo caso, ha matizado, "la gente nos está esperando, hablemos con la gente de nuestro proyecto", ha indicado apelando a Jiménez Araya.

En este sentido, el candidato socialista ha manifestado que en la mayoría de reuniones que han mantenido con distintos colectivos de la localidad, "la gente nos ha pedido cariño".