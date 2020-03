Vara advierte a los políticos que ahora "el enemigo es otro" y pide unidad para afrontar la crisis del coronavirus

MÉRIDA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha interpelado a la clase política española para que entiendan que ahora "el enemigo es otro", en referencia al coronavirus, y pide unidad para derrotarlo.

"Todos vamos a perder salvo que nos unamos para que al final no haya derrotados. Y es posible si hay inteligencia, solvencia y sabiduría", ha señalado Vara, quien añade que "los problemas de ayer deben pasar a serlo del futuro si es que sobreviven, porque hoy tenemos otro mucho más urgente".

Así lo expresa Fernández Vara en una entrada en su blog personal, recogida por Europa Press, en la que señala que si la crisis de 2008 supuso "un cambio de época", esta de 2020 va ha provocar "un cambio de vida, de costumbres, de hábitos y, por tanto, de modelo de sociedad", y en este sentido subraya que lo aprendido hasta ahora en casa, en la escuela, en la universidad y en la vida "ya no es suficiente".

"Cuando creíamos que todo estaba de nuevo encarrilado tras la brutal crisis económica y social, viene un virus y nos dice que no. Un virus nos ha dicho que no", ha insistido Fernández Vara.

Ante esta situación, ha interpelado a la clase política española para que sea capaz de entender que ahora "el enemigo es otro", aunque destaca que siempre ha preferido hablar de "adversarios" políticos, pero "ni siquiera eso ya".

"El contrario ahora no es el que no piensa igual que yo. No es mi adversario el que tiene una ideología diferente. Eso es muy fácil y reconocible, pero ya no sirve. Por eso tenemos que aceptar que el enemigo ahora es otro. Un virus".

"Esta crisis sanitaria se llevará por delante a todos los que no asuman que el enemigo ahora es otro", advierte el presidente extremeño que subraya que lo más importante es pensar que "se está muriendo gente que no son números en unas frías estadísticas" sino padres y madres, hermanos y hermanas o amigos y amigas.