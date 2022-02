Vara anuncia un probable recurso ante el Constitucional por Valdecañas y apuesta por revisar territorios protegidos

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que "lo más probable" es que, cuando se conozca el contenido de la sentencia del Supremo que acuerda la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas, el Ejecutivo regional plantee un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Así, tras mostrar "absoluto respeto" por todas las sentencias judiciales, toda vez que "la esencia de un estado de derecho es que los jueces siempre tienen la razón", así como "absoluto respeto" también por Ecologistas en Acción como demandante que ha dado lugar al fallo del Supremo, ha apuntado que "lo más probable" es que cuando conozca la sentencia de dicho tribunal la Junta plantee recurso de amparo ante el Constitucional.

Al mismo tiempo, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, el presidente extremeño ha defendido que habría que poder "sentarse a hablar" con la Unión Europea sobre las limitaciones que plantean territorios protegidos en la actualidad, para poder "revisar" no vaya a ser que haya suelos que "deban tener mayor protección que la que tienen y otros que ahora tienen protección no la merecen", y ello con el objetivo de poder seguir planteando medida de "lucha" contra la despoblación.

En este mismo sentido, Fernández Vara se ha mostrado también partidario de abordar cambios en la Ley del Suelo en España para estudiar si en determinadas zonas protegidas "se pueden hacer cosas", en alusión a proyectos de desarrollo, o no; tras lo cual ha incidido en que el fallo del Tribunal Supremo sobre Valdecañas no afecta sólo a Extremadura sino a todo el país, ya que lleva al planteamiento en la actualidad --ha dicho-- de que en Red Natura "no se puede construir nada".

De igual modo, Vara ha reconocido que, si bien la sentencia del Supremo sobre Isla de Valdecañas hace unos años hubiera supuesto "un mazazo colectivo irreversible" para Extremadura porque se dependía quizás de un único proyecto, en la actualidad supone "un traspiés, una dificultad en el camino pero no un obstáculo insalvable bajo ningún concepto", porque la comunidad cuenta con "centenares de proyectos" planteados.

"Acatamiento y respeto a la sentencia, respeto absoluto" a los demandantes. Y cuando tengamos la sentencia veremos la opción del recurso de amparo que ahora mismo es nuestra intención", ha incidido el presidente de la Junta, quien ha subrayado que en todo caso "esta Extremadura no es la de hace 15 años. Esto es un mal trago pero no es el final de esta tierra, porque esta tierra ya no tiene final".