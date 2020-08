Vara defiende que la cultura es "mucho más" que el ocio: "es lo que queda cuando desaparece todo lo demás"

MÉRIDA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha salido en defensa de la cultura frente al ocio, tras la decisión de Sanidad de cerrar discotecas para contener el avance del coronavirus.

"La cultura no es ocio, ni nocturno ni diurno. La cultura no es dos horas de película o una y media de teatro. La cultura no es tiempo ni espacio", ha señalado Vara en un mensaje en su perfil social en una red social.

La cultura "es mucho más", ha añadido, es "lo que queda cuando desaparece todo lo demás".

También en un mensaje en redes sociales, y en esta misma línea, su consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha señalado que la cultura "no es ocio nocturno; no es un botellón ni una reunión no controlada...".

"La cultura es un bien de primera necesidad y, desde las instituciones, seguiremos apostando por ella siempre de forma segura. Todo mi apoyo a un sector indispensable", ha defendido.