Vara dice que cuando Iglesias se reúne con Junqueras y Urkullu "habla a título personal" y "no representa al Gobierno"

Publicado 23/10/2018 11:03:12 CET

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reúne con el lehendakari vaso, Íñigo Urkullu, y en la cárcel con el independentista Oriol Junqueras "habla a título personal" y "no representa al Gobierno" central.

Preguntado por los medios sobre dichas reuniones de Iglesias, el presidente extremeño ha reconocido en todo caso que el líder de Podemos "está en su perfecto derecho" de mantener encuentros y de hacer "lo que le dé la gana", aunque en todo caso cuando lo hace es "a título personal" y "no representa al Gobierno".

"A mí no me gustaría que Pablo Iglesias opinara sobre mi agenda y yo no voy a opinar sobre la suya. Que vaya y haga lo que le dé la gana... Está en su perfecto derecho también. Otra cosa es que obviamente no representa al Gobierno y habla a título personal", ha indicado sobre la cuestión en rueda de prensa este martes en Mérida (Badajoz).