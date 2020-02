Vara insiste en que o hay "absoluta transparencia" o sería "imposible" luchar contra el coronavirus

Publicado 17/02/2020 13:00:52 CET

MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que en el tema de la gestión del coronavirus la comunidad internacional "tiene que exigir al Gobierno chino y a todos los gobiernos absoluta transparencia", porque "si no es imposible" luchar contra dicha cuestión.

"Dicho de otra manera: con esto no vale ocultación, no vale opacidad", ha espetado Vara, quien ha defendido que "la comunidad internacional tiene que exigir al Gobierno chino y a todos los gobiernos absoluta transparencia, porque si no es imposible", ya que "no se puede luchar contra un virus que en estos momentos está extendido en una provincia de China como lo está si no hay absoluta transparencia".

En este sentido, a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre concertación social este lunes en Mérida, el presidente extremeño ha defendido también que a su juicio en esta cuestión del coronavirus hay que aplicar la "máxima fundamental" de que "entre quedarse corto o pasarse en materia de salud pública es mejor pasarse".

Al respecto, ha señalado que tiene la sensación de que "ha habido un decalaje claro entre la aparición de la información y la sucesión de los hechos", algo que a su juicio en materia epidemiológica "es muy complejo", porque "si tú adoptas medidas encaminadas a garantizar el aislamiento porque el periodo de incubación es 'equis' el que haya semanas donde la información haya cambiado 15 días arriba 15 abajo te puede romper toda la estrategia".

"Lo que ha cambiado de hace entre 15 y 20 años a esta parte, que son las otras grandes crisis que vivimos, la encefalopatía espongiforme bovina, la gripe aviar, la gripe A, lo que ha cambiado desde entonces a ahora es la revolución de la comunicación", ha incidido Vara sobre la gestión del coronavirus.