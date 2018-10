Vara reitera que no tiene un pacto con Podemos

Actualizado 27/04/2015 13:23:34 CET

Coincide con UGT en que una posible intervención del Gobierno regional en Acorex supone reconocer un "fracaso"

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado que no cuenta en la actualidad con un pacto postelectoral con Podemos, y ha indicado que en la "calle" ve que el PP "se está desplomando" y que Ciudadanos "está en pleno proceso de crecimiento".

De nuevo sobre declaraciones del 'popular' José Antonio Monago relativas a que habría un pacto entre PSOE y Podemos en Extremadura de cara a las próximas elecciones, Vara ha dicho que "es falso".

"Es falso, y yo a diferencia de Monago no sé mentir, no sé mentir y como no sé mentir no puedo decir lo que a él le gustaría que dijera, porque es falso", ha sentenciado.

"En política no puede valer todo, porque si en política vale todo la que no vale para nada es la política", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que se está haciendo de la política "algo en el que parece que vale todo". "Y el día que el ciudadano tenga la percepción de que aquí estamos jugando al vale todo la que va a dejar de valer es la política", ha dicho.

En la misma línea, sobre encuestas electorales publicadas, Fernández Vara ha indicado que "las encuestas son encuestas" y que lo que luego voten los ciudadanos "ya" se verá; al tiempo que ha insistido en que él va a trabajar "para lograr una mayoría" que le permita "gobernar" Extremadura. "Los ciudadanos nos dirán entre otras cosas cuál es el escenario que nos queda por delante", ha añadido sobre este respecto.

En todo caso, ha insistido en que a su juicio "no" hay que hablar ahora de "pactismos" sino de "los problemas de los ciudadanos" y de buscarles, ha dicho, "soluciones".

"Yo voy a trabajar con pocas luces de neón y muchas horas de carretera", ha insistido. "No voy a perder un sólo minuto en futuribles", sino que se va a dedicar a "hablar de los problemas de los ciudadanos" y a "buscar soluciones", ha incidido.

INCOHERENCIA DE MONAGO

En la misma línea, ha criticado el "márketing" que practica a su juicio el Ejecutivo del 'popular' José Antonio Monago, de quien ha afirmado que "es la historia de la incoherencia personificada".

"El mismo que hace tres meses titulaba en un periódico 'yo estoy dispuesto a pactar con Podemos y con quien haga falta" él mismo luego porque le viene bien ese día dice lo contrario", ha apuntado sobre Monago.

"Monago es la historia de la incoherencia personificada. Es capaz de decir lo mismo, lo contrario y al revés, porque no sirve a las ideas, sirve al márketing. No sirve a los ideales, sirve al puro márketing", ha indicado.

"Yo estoy encantado con la campaña que estoy haciendo a pie de obra, todos los días recorriendo los pueblos de Extremadura y hablando con la gente uno a uno", ha subrayado.

ACOREX

Por otra parte, sobre la situación del grupo cooperativo Acorex, Guillermo Fernández Vara ha indicado que "si al final del camino la única solución que parece que hay es la intervención (por parte de la Administración regional), eso se llama fracaso".

"Para que eso sea así ha tenido que fracasar las estrategias durante los últimos años. Aquellos que han marcado las estrategias tendrán por tanto que reconocer que han fracasado", ha señalado sobre una hipotética intervención de Acorex por parte del Gobierno autonómico.

"Si es verdad que ahora al final del camino la única salida es ésa es un rotundo fracaso de aquellos que tuvieron en sus manos que el final del camino hubiera podido ser otro", ha dicho, al tiempo que ha dicho que "a partir de ahí" lo "importante" es que "todos" sigan siendo "prudentes" respecto de "algo que es muy importante para esta región", pese a que "otros" (en alusión al Ejecutivo regional) estén siendo "imprudentes".

UGT

Sobre este mismo tema de Acorex, el secretario general de UGT en Extremadura, Francisco Capilla, ha señalado que una posible intervención del Ejecutivo autonómico en dicho grupo de cooperativas pondría de manifiesto "el fracaso de las políticas" del Gobierno regional del PP.

En todo caso, ha apuntado que "esto se debería de haber resuelto hace aproximadamente dos años". "Ante la falta de salida, yo creo que el Gobierno ya está totalmente aturdido porque se le queda grande este problema, está hablando de la intervención de Acorex", ha dicho.

Sobre este respecto, ha considerado que "cualquier paso que dé Monago en este momento no va a significar otra cosa, dentro de su interés, dentro de su intención, que pasar los comicios electorales". "A estas alturas creo que ni un solo trabajador, ni un solo agricultor se fía de la gestión que pueda hacer Monago al frente del gobierno", ha sentenciado.

De igual modo, Francisco Capilla ha avanzado que las organizaciones sindicales han sido convocadas esta tarde a las 16,00 horas por Acorex para abordar información sobre el "nuevo" expediente de regulación de empleo que, según ha apuntado, "se ha presentado a la autoridad laboral".

ENCUENTRO PSOE-UGT

Por otra parte, sobre la reunión mantenida entre dirigentes del PSOE autonómico y de UGT en la región, Guillermo Fernández Vara ha indicado que su partido comparte con dicho sindicato el "diagnóstico" de la situación actual de la comunidad.

Ha criticado en este sentido que actualmente hay en Extremadura "más paro" y empleo de "menos calidad".

También, sobre la medida de una ayuda para los autónomos cuando cesen en su actividad propuesta por el 'popular' José Antonio Monago, ha dicho que dicha iniciativa hubiera afectado en la comunidad a 34 personas en 2014 (23 en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres).

"No se enteran de la copla, no se enteran de lo que están pidiendo los autónomos, de lo que necesitan, que necesitan clientes, no subsidios. Necesitan acceso a la financiación y necesitan eliminar la morosidad", ha dicho, y ha pedido que "pague a tiempo" el Ejecutivo regional.

Ha recordado en este sentido que la extremeña "es la administración más morosa de toda España", con "retrasos por encima de los 100 días" en el pago a autónomos.

"Reconocer una prestación, un subsidio a los autónomos cuando hayan agotado la prestación por desempleo es reconocer que sólo aspiran a proteger la derrota", ha señalado Vara, quien ha insistido en que "los autónomos necesitan ayuda para no tener que cerrar, no ayuda una vez que hayan cerrado".

También, como "preocupación" que UGT ha manifestado al PSOE ha señalado la "actitud" del Gobierno extremeño en la resolución de los concursos, "por haber permitido bajadas muy por encima o muy por debajo de los convenios colectivos".

Por su parte, el secretario general de UGT en Extremadura, Francisco Capilla, ha lamentado que el presidente de la comunidad, José Antonio Monago, "vive en los mundos de yuppi" y aplica "prepotencia" que "ha llevado a un estado de incomunicación" con los agentes sociales y a "no querer saber cuál es la realidad de los extremeños".

"La región ha sufrido un gran deterioro en estos cuatro años que ha llevado a tener 35.000 parados más que cuando Monago llega al gobierno, y a tener en torno a 26.000 empleos menos que cuando llegó Monago el gobierno", ha sentenciado.

Asimismo, ha advertido de que la situación de la región se resume actualmente en "desempleo, déficit, deuda y sobre todo mucha desigualdad", porque el Gobierno de Monago "ha estado mirando hacia otro lado claramente". "La región se le ha ido de las manos (a Monago)", ha señalado.

En esta línea, Capilla ha defendido que "hay que favorecer el cambio de modelo productivo", y ha señalado que para ello habría que destinar en los próximos cuatro años "una inversión mínima del 1,5 del PIB en I+D".

También ha reclamado un plan "integral para la "cohesión social" y "darle una respuesta a las familias que lo están pasando mal"; así como que el empleo sea el "eje central" de "todas las políticas" en la región.